Serie A, ecco 20 campioni mini-album Panini "ripartiamo"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Sono venti i campioni protagonisti della speciale mini-collezione di figurine "RipartiAmo", realizzata da Lega Serie A e Panini per celebrare la ripartenza del campionato di calcio dopo il blocco causato dalla pandemia. La raccolta è articolata in un coloratissimo mini-album di 4 pagine, con la copertina dedicata ai loghi delle squadre della Serie A TIM, dello stesso formato dell'album "Calciatori 2019-2020" di cui rappresenta una sorta di completamento. Sul mini-album possono essere attaccate le 20 figurine, dedicate ciascuna ad un calciatore di una delle squadre della Serie A TIM ritratto davanti ad un monumento famoso o luogo simbolo della città ospitante. Panini distribuirà ad ognuna delle venti squadre di Serie A TIM una dotazione di 50 kit formati da un mini-album "RipartiAmo" con le relative 20 figurine, più un album e una scatola di bustine della collezione "Calciatori 2019-2020". Ciascuna squadra potrà utilizzare questi kit per operazioni di charity sul proprio territorio. Per rispondere alle richieste dei propri collezionisti, a partire dal 31 luglio anche Panini distribuirà questa speciale mini-raccolta, che potrà essere acquistata tramite il Servizio Clienti al prezzo di 9,90 euro. Intanto, la collezione "Calciatori 2019-2020" è ancora in vendita. Per iniziare o completare più facilmente la raccolta, è ora disponibile in edicola il nuovissimo "Ultra Pack", contenente 1 album, 144 figurine, 2 Gommaglie e 30 punti CalcioRegali (iniziativa a premi prolungata fino al 31 luglio) (ANSA).