Serie A, ecco la classifica dei punti ottenuti negli scontri diretti fra le big

La Serie A di quest’anno ha delineato una netta spaccatura fra le prime 7 in classifica e le altre 13 in termini di punti conquistati sul campo. Da qui al termine della stagione saranno decisivi gli ultimi scontri diretti rimasti da giocare per assegnare le definitive posizioni in classifica. Una interessante statistica riportata dai colleghi di gianlucadimarzio.com, è quella dei punti conquistati negli scontri diretti. A comandare questa graduatoria ci sono Inter e Napoli con 19 punti. Gli azzurri hanno però già completato tutti gli scontri diretti in programma con la larga vittoria di ieri sera contro la Lazio per 5-2. Subito dietro c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con 18 punti. La Juventus di Andrea Pirlo per ora ha ottenuto 15 punti, il Milan invece, nei 9 scontri diretti giocati fin qui, ha conquistato 13 punti. Gli uomini di Stefano Pioli devono affrontare ancora Lazio, Juventus ed Atalanta. Male le romane invece. La Lazio ha ottenuto contro le dirette avversarie 11 punti, mentre la Roma solamente 4.