Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3

Primo successo stagionale, prima vittoria con D'Aversa in panchina e primi gol per Ciccio Caputo, il colpo di mercato che ha animato l'ultimo giorno di trattative in questa estate senza grandi sussulti. Per la Sampdoria un pomeriggio perfetto e pazienza se i calciatori scesi in campo hanno raccolto davvero tanta acqua. Un 3-0 (grazie alla doppietta di Caputo ed al gol di Candreva) meritato per la differenza di valori vista in campo, nonostante un inizio di gara molto incoraggiante per i padroni di casa, che non hanno però capitalizzato quanto erano riusciti a creare.