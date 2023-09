Serie A Femminile, ancora nessuna offerta per i diritti tv. La Serie B va su BepiTv.it

Se la Serie A Femminile è ancora alla caccia di un'emittente che acquisti il pacchetto pay dei diritti tv del campionato (con il bando che è stato prorogato fino a fine ottobre), mentre il pacchetto in chiaro è andato alla Rai, la cadetteria ha risolto il problema trovando l'accordo con BepiTv.it che dal prossimo turno - la seconda giornata di campionato - trasmetterà le gare della giornata sul proprio canale youtube. Un campionato, quello di B femminile, che vede ai nastri di partenza tante squadre legate a club maschili come Bologna, Genoa, Lazio, Hellas Verona, Parma e Ternana per citarne solo alcune, oltre a Brescia, San Marino Academy o Tavagnacco viste negli scorsi anni anche in Serie A.

L'emittente di proprietà di Pietro Bene si sta facendo largo nel mondo del calcio minore (tanto da ribattezzarsi casa delle minors) visto che trasmette anche le gare di Serie D ed Eccellenza maschile.