Serie A Femminile, biglietti in vendita per Milan-Roma

Nuovo appuntamento con la Poule Scudetto di Serie A Femminile: dopo gli importanti pareggi contro Fiorentina, Juventus e Inter le rossonere chiudono il primo giro di impegni ospitando le campionesse in carica della Roma. Le capitoline arriveranno al PUMA House of Football a caccia di riscatto dopo che l'ultimo precedente ha sorriso alla squadra di Bakker, vittoriosa 3-2 in rimonta a gennaio: un ricordo che infonde grande fiducia al gruppo, che cerca la prima vittoria nella seconda fase dopo tre prestazioni convincenti. Si gioca sabato 22 marzo alle 16.00.

Per la gara contro le giallorosse, è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

SABATO 22 MARZO ORE 16.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€