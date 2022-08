Serie A Femminile, gli stadi delle 10 squadre al via: il Milan giocherà al Vismara

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha comunicato l’elenco dei campi di gioco delle dieci partecipanti alla prossima Serie A. Ricordiamo che da regolamento i club hanno l’obbligo di disputare le gare interne in un impianto che possa contenere almeno cinquecento persone.

Novità per la Fiorentina che abbandona lo stadio Gino Bozzi per trasferirsi al Pietro Torrini di Sesto Fiorentino, mentre la Sampdoria e il Parma scelgono come propri stadi quelli delle squadre maschili ovvero il Ferraris per le blucerchiate e il Tardini per le gialloblù anche se quasi certamente il più delle gare saranno giocate altrove. Questo l’elenco completo:

F.C. Juventus SpA – “Juventus Training Center”; Via Stupinigi, 182 – 10048 Vinovo (TO) – erba artificiale

ACF Fiorentina Srl – “Stadio Comunale Pietro Torrini”; Piazza Bagnolet, 2 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – erba artificiale

A.C. Milan SpA – “Centro Sportivo Vismara”, Via dei Missaglia, 117- 20142 Milano (MI) – erba naturale rinforzata

A.S. Roma SpA – “Roma Coni Tre Fontane”; Via delle Tre Fontane, 39 – 00144 Roma-Eur (RM) – erba naturale

U.S. Sassuolo Calcio SRL – “Stadio Comunale Enzo Ricci”; Piazza Risorgimento, 47 – 41049 Sassuolo (MO) – erba naturale

FC Internazionale Milano SpA – “Suning Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti”; Via Sbarbaro 5/7 - 20161 Milano (MI) – erba naturale

UC Sampdoria SpA – “Stadio Luigi Ferraris”; Via De Pra – 16142 Genova (GE) – erba naturale

Pomigliano Calcio Femminile Srl - “U. Gobbato – Pomigliano D’Arco”; Via Ravenna, snc – 80038 Pomigliano D’Arco (NA) – erba artificiale

FC Como Women Srl – “Stadio Ferruccio Trabattoni” - Piazzale Olimpico Aldo Boffi, 1 - 20831 Seregno (MB) – erba naturale

Parma Calcio 2022 Srl – “Stadio Ennio Tardini” - Piazzale Risorgimento, 1 - 43213 Parma (PR) – erba naturale