Serie A Femminile, il programma dell'17^ giornata di campionato

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte la corsa Scudetto dopo la pausa per le semifinali di Coppa Italia, con le quattro contendenti che scenderanno in campo tutte il sabato con il big match Roma-Milan (seconda contro quarta) che sarà trasmesso in chiaro.

Ad aprire la giornata sarà però la Juventus che andrà a far visita a un Napoli a caccia di punti salvezza dopo aver agganciato la Fiorentina al terzultimo posto in classifica. Una gara molto sentita dalla squadra partenopea che ha chiamato a raccolta i tifosi e le tesserate delle varie società campane per avere il massimo apporto del pubblico. La Juventus però arriva dalla netta vittoria, 1-6, in casa del Milan in Coppa Italia, un successo che ha galvanizzato le bianconere reduci da un momento di appannamento in vista del rush finale fra Scudetto e Champions League. Nel pomeriggio spazio allo scontro al vertice fra una Roma seconda, e reduce dalla vittoria di misura sull’Empoli in coppa, e un Milan che rischia di scivolare lontano dai primi due posti, ma che deve riscattarsi dopo la batosta in coppa. Turno non semplice anche per il Sassuolo che sarà di scena a Empoli contro una squadra alla caccia di punti salvezza e reduce da una buona prestazione contro una big come la squadra di Spugna nello scorso fine settimana.

Domenica solo due le gare che si disputeranno, visto il rinvio per Covid-19 di Pomigliano-Lazio: Inter-Sampdoria è una sfida fra due squadre che non hanno più molto da chiedere al campionato, ma mirano a chiuderlo nella migliore posizione possibile e portare così avanti i rispettivi progetti. Una gara che sarà resa interessante anche dalla presenza di Kateryna Monzul, arbitro ucraino che l’Italia ha accolto nei giorni scorsi dopo l’esplosione del conflitto fra Russia e Ucraina. Fiorentina-Hellas invece è una sfida salvezza che le viola non possono perdere: la squadra gialloblù infatti è virtualmente retrocessa non essendo ancora riuscita a vincere un incontro in stagione e languendo a quota uno, mentre la squadra di Panico è stata agganciata dal Napoli nell’ultima giornata e sarebbe al momento la terza retrocessa avendo gli scontri diretti a sfavore con le azzurre. Le toscane hanno un solo risultato a disposizione per risalire la china, magari approfittando dei passi delle avversarie, ed evitare che una stagione negativa diventi disastrosa.

Il programma della 17ª giornata

Sabato 19 marzo

Napoli Femminile-Juventus (diretta su TimVision) 12:30

Empoli-Sassuolo (diretta su TimVision) 14:30

Roma-Milan (diretta su TimVision e La7d) 14:30

Domenica 20 marzo

Fiorentina-Hellas Verona (diretta su TimVision) 12:30

Inter-Sampdoria (diretta su TimVision) 14:30

Pomigliano-Lazio Rinviata a data da destinarsi

Classifica: Juventus 41, Roma 38, Sassuolo 35, Milan 33, Inter 29, Sampdoria 25, Pomigliano 19, Empoli 18, Napoli 15, Fiorentina 15, Lazio 7, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Clelland (Sassuolo) 10, Sabatino (Fiorentina) 10, Giacinti (Milan/Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 8, Bonetti (Inter) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Tarenzi (Sampdoria) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bragonzi (Empoli) 6, Nchout (Inter) 6, Lazaro (Roma) 6, Thomas (Milan) 6.