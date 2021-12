Serie A Femminile, il programma della 10^ giornata: domenica il derby di Milano

Dopo la pausa per la Nazionale torna in campo la Serie A femminile con due gare di cartello. La prima andrà in scena sabato pomeriggio e vedrà sfidarsi le prime due della classe: la Juventus e il Sassuolo. Le bianconere sono imbattute in questa stagione e hanno una striscia di 33 successi di fila che vogliono proseguire, mentre le neroverdi inseguono a tre punti di distacco e sperano di poter tenere aperto il discorso Scudetto e magari agganciare le avversarie sfruttando anche il fattore campo. La seconda invece andrà in scena domenica e vedrà di fronte Milan e Inter in un derby che mai come quest’anno appare equilibrato e in bilico: le rossonere hanno quattro punti di vantaggio sulle nerazzurra e sperano in un favore del Sassuolo per provare a riavvicinare la vetta della classifica restando così in scia dei primi due posti. La squadra di Guarino invece punta ad avvicinare le cugine e tenere viva la lotta per le prime posizioni.

Ad aprire però la decima giornata sarà uno scontro salvezza dove nessuna delle due squadre può sbagliare: Hellas Verona e Lazio infatti sono le uniche squadre che non hanno ancora vinto in questa stagione e devono cambiare passo anche per provare ad accorciare dal quartultimo posto che vale la salvezza. Un pari non serve a nessuna delle due e per questo ci si aspetta una sfida a viso aperto e che possa regalare spettacolo. Sempre al sabato scenderà in campo anche una Fiorentina che si trova incredibilmente nelle retrovie: la sfida contro il Pomigliano sa di scontro salvezza con le campane che hanno un punto in più delle viola e vogliono provare ad allontanarsi ulteriormente anche se a Firenze non sarà facile passare, anche perché le toscane non possono commettere altri passi falsi.

Domenica altra sfida salvezza come quella fra Napoli ed Empoli, squadre separate da appena un punto. Le partenopee proveranno il sorpasso in classifica, mentre le toscane puntano a dare una svolta al proprio campionato e risalire la china di una classifica deficitaria. A chiudere il programma ci sarà poi la sfida fra una Sampdoria sorprendente e che naviga a metà classifica e una Roma falcidiata dal Covid-19 (Corelli, Bartoli, Greggi, Di Guglielmo, Pirone, Glionna e Soffia positive nell’ultima settimana) che dovrà provare a limitare i danni e tenere il passo delle prime.

Il programma della 10ª giornata

Sabato 4 dicembre

Ore 12.30

Lazio-Hellas Verona (diretta su TimVision)

Ore 14.30

Sassuolo-Juventus (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Fiorentina-Pomigliano (diretta su TimVision)

Domenica 5 dicembre

Ore 12.30

Sampdoria-Roma (diretta su TimVision)

Ore 14.30

Napoli-Empoli (diretta su TimVision)

Milan-Inter (diretta su TimVision)

La classifica aggiornata: Juventus 27, Sassuolo 24, Milan 22, Roma 19, Inter 18, Sampdoria 13, Pomigliano 10, Fiorentina 9, Empoli 8, Napoli 7 , Hellas Verona 1, Lazio 0

Classifica Marcatrici:

7 reti: Valentina Giacinti (Milan Women)

6 reti: Sofia Cantore (Sassuolo Femminile)

5 reti: Karin Lundin e Daniele Sabatino (Fiorentina Femminile)

4 reti: Lana Clelland (Sassuolo Femminile), Annamaria Serturini (Roma Women), Asia Bragonzi (Empoli Femminile), Valentina Cernoia (Juventus Women), Tatiana Bonetti (Inter Women), Isabel Valderrama (Hellas Verona Women)