Serie A femminile, Juve-Florentia e Inter-Milan slittano alla domenica

Dopo il doppio impegno nelle qualificazioni a EURO 2021 della Nazionale di Milena Bertolini, sabato 12 e domenica 13 ottobre ripartirà il campionato di Serie A con una gradita sorpresa per gli appassionati: come avvenuto a settembre in occasione della prima giornata, infatti, saranno due le partite trasmesse in diretta su Sky Sport.

La programmazione televisiva avrà inizio domenica 13 ottobre con Juventus-Florentia San Gimignano, che scenderanno in campo a Vinovo alle 12.30. La squadra di Rita Guarino, che lo scorso anno ha battuto con un doppio 3-0 le toscane, cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato e la vetta solitaria in classifica, approfittando della sfida - sulla carta molto più impegnativa – del Milan, l’unica squadra a punteggio pieno insieme alla Juve.

La formazione rossonera di Maurizio Ganz sfiderà l’Inter nel derby milanese, il primo in Serie A dopo la promozione delle nerazzurre e l’antipasto dell’anno scorso in Coppa Italia in un match terminato con il successo del Milan per 5-3. L’incontro si giocherà allo Stadio ‘Ernesto Breda’ di Sesto San Giovanni e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.