Serie A femminile: Juve imbattibile, il Milan è l'antagonista

Per la Juventus si è trattata dell’ennesima prova di forza al cospetto di una Roma che resta in gara giusto la prima mezzora di gioco: Cristiana Girelli è la mattatrice dell’incontro con una doppietta inframezzata dai gol di Sembrant e della solita Annamaria Serturini. Decisivi i calci piazzati con la Roma che soffre tantissimo le palle inattive di fronte allo strapotere, anche, fisico delle ragazze di Guarino. Nel finale è Hurtig a mettere la ciliegina sulla torta bianconera con il gol del definitivo 4-1. Gara combattuta e vibrante invece fra Milan e Sassuolo con le due squadre che sfiorano in diverse occasioni il gol prima dell’uno-due rossonero: a segno le due amiche Valentina Giacinti e Giorgia Spinelli, sempre più difensore goleador, che in venti minuti regalano tre punti a mister Ganz e rafforzano il proprio ruolo di anti-Juve.