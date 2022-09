MilanNews.it

Dopo il successo contro il Parma per 4-0, il Milan Femminile di mister Ganz porta a casa altri tre punti per risalire in classifica:

Sampdoria 9

Roma 9

Fiorentina 9

Juventus 8

Inter 7

Milan 6

Parma 3

Sassuolo 1

Pomigliano 0

Como 0