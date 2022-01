Serie A Femminile, la Top11 della 13^ giornata: ci sono anche due rossonere

Ecco i facts relativi alla Top-11 della 13ᵃ giornata di Serie A Femminile TimVision:

● Alessia Capelletti (POR): nonostante i due gol incassati nella sfida col Pomigliano, Alessia Capelletti è il portiere che ha effettuato più parate in questo turno di Serie A (otto, almeno due più di qualsiasi altro estremo difensore nella 13ᵃ giornata).

● Alia Guagni (TD): la rossonera, con i tre passaggi vincenti nella sfida contro la Sampdoria, è diventata una delle quattro giocatrici capaci di servire tre assist in un singolo match di questo campionato. Guagni è inoltre prima – in questa giornata – per cross su azione effettuati (10).

● Anna Björk Kristjánsdóttir (DC): tra i difensori che in questa giornata sono stati in campo per almeno 10’, il centrale dell’Inter vanta la più alta percentuale di passaggi riusciti (93.7%).

● Benedetta Orsi (DC): oltre al gol del raddoppio del Sassuolo, Orsi ha recuperato otto palloni (nessuna compagna più di lei) e ne ha intercettati tre (primato tra le neroverdi).

● Beatrice Merlo (TS): Merlo è la giocatrice che nella sfida con la Lazio ha effettuato più cross su azione (quattro). Inoltre, solo Flaminia Simonetti (107) conta più palloni giocati di lei (89) nella gara.

● Henrietta Csiszár (CC): la centrocampista dell’Inter, che ha realizzato il suo primo gol in Serie A nella sfida con la Lazio, è anche stata la giocatrice nerazzurra che ha intercettato più palloni (tre) e ingaggiato più duelli aerei (tre).

● Kamila Dubcová (CC): grazie al gol contro il Verona la ceca è diventata la prima centrocampista ad aver preso parte ad almeno 10 gol in ognuno degli ultimi due campionati di Serie A (10 - sei reti e quattro assist). Inoltre, nessuna – nello stesso ruolo – ha segnato più di lei nel torneo in corso.

● Valentina Cernoia (CC): oltre a essere, insieme a Kamila Dubcova, una delle due centrocampiste con più gol all’attivo in questa Serie A (sei a testa) la bianconera è la giocatrice che ha effettuato più cross contro la Fiorentina (cinque) e la seconda per duelli ingaggiati tra le bianconere (14 alle spalle di Rosucci, a 19).

● Lindsey Thomas (ATT): oltre a essere una delle tre giocatrici con più di un gol all’attivo nella 13ᵃ giornata di campionato (doppietta vs Sampdoria), nessuna giocatrice ha creato più occasioni della francese in questo turno di campionato (cinque).

● Lana Clelland (ATT): l’attaccante del Sassuolo ha partecipato a tre gol in questo turno di Serie A (tre - due gol e un assist) – nessuna meglio di lei. Inoltre, dopo la doppietta contro il Verona, è l’unica in doppia cifra di reti nel campionato in corso.

● Valentina Giacinti (ATT): l’attaccante della Fiorentina, a segno contro la Juventus in questo turno, è ora la terza miglior marcatrice nella Serie A in corso con otto reti all’attivo (meglio di lei solo Clelland a 10 e Sabatino a nove). Inoltre è l’unica che nel match tra viola e bianconere ha centrato più di una volta lo specchio della porta (due).