Serie A femminile, Orobica-Milan: gli highlights della vittoria della squadra di Ganz

Il Milan femminile di Ganz ha ottenuto un'importantissima vittoria per 0-4 sull'Orobica. Il secondo successo consecutivo nella seconda e ultima trasferta del girone vale la qualificazione ai Quarti di finale della Coppa Italia femminile. Questi gli highlights della partita:

