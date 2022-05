Serie A Femminile, quanto valgono le rose? Giuliani in testa fra le rossonere

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto valgono le rose delle squadre dell’ultima Serie A femminile? Una domanda molto difficile a cui rispondere visto che, come anche evidenziato dall’ultimo report della FIFA, l’81,3% dei trasferimenti finora ha riguardato movimenti senza esborso di denaro fra le società interessate. A provare a dare una risposta a questa domanda è stato il portale tedesco Soccerdonna che dopo le valutazioni delle calciatrici dei campionati tedesco, inglese e statunitense, ha introdotto anche i valori di mercato di coloro che militano nel nostro campionato.

Valutazioni ovviamente da prendere con le dovute precauzioni, anche perché in alcuni casi lacunose come per la Lazio (dove solo quattro calciatrici hanno una valutazione), ma che possono dare un’idea sulle cifre che si muovono nel calcio femminile nostrano.

A guidare la classifica, come anche il campionato, c’è ovviamente la Juventus, unico club che supera il milione di valutazione (1 milione e 775 mila euro per l’esattezza) e che ha in Cristiana Girelli la calciatrice più costosa dall’alto dei suoi 225mila euro. La seguono altre due attaccanti come Lina Hurtig, 175mila, e Barbara Bonansea, 160mila. Al secondo posto c’è la Fiorentina reduce da un annus horribilis con 820 mila euro: in questo caso pesano i 200mila euro di valutazione di Valentina Giacinti giocatrice in realtà di proprietà del Milan. A seguire l’attaccante ci sono la giovane Martina Zanoli con 75mila euro e Aronsson con 67,5mila. Sul podio si piazza infine la Roma con 792,5 mila euro di valutazione totale guidata da Manuela Giugliano con 125mila, seguita da Elena Linari (80mila) e Andressa (70mila). Qui però pesano le assenze di giocatrici come Haavi e Haug che non vengono valutate.

Subito sotto le giallorosso ci sono Sassuolo (790mila euro) con Haley Bugeja e Kamila Dubcova stelle dall’alto delle rispettive valutazioni da 175mila e 125mila, con Filangeri terza staccata a 40mila; l’Inter supera di poco invece le cugine del Milan: 652,5 mila le nerazzurre, 612,5 mila le rossonere. Fra le prime la calciatrice che vale di più è Ajara Nchout con 52,5mila euro, mentre fra le rossonere è Laura Giuliani con 85mila euro a guidare la classifica. Subito dietro si piazza l’Empoli con 558mila euro di valutazione grazie alla golden girl Asia Bragonzi, di proprietà però della Juventus, valutata ben 90mila euro. Si attestano attorno ai 30mila invece le stelle Prugna e Cinotti.

Ben staccate le altre con la Sampdoria che grazie a Yoreli Rincon e Dominka Conc (35mila euro di valutazione entrambe) ha un valore di 388mila euro, seguita dal Napoli di Eleonora Goldoni e Sara Tui (40mila euro a testa), con 353mila euro, ed Hellas Verona che ha in Ledri e Ambrosi le giocatrici più costose (27,5 e 22,5 mila euro rispettivamente) con 282mila euro. Chiudono infine il Pomigliano con 195mila euro (Luik con 40mila e Banusic con 30mila le più costose) e ovviamente una Lazio con appena 65mila euro di valutazione che però, come si è visto, è falsata da tantissime giocatrici non valutate dal portale tedesco.