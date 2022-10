Serie A Femminile, sabato alle 14.30 Pomigliano-Milan: la designazione arbitrale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato pomeriggio il Milan Femminile tornerà in campo per l'8^ giornata di Serie A e lo farà in casa del Pomigliano. Il match, che si giocherà allo Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano D'Arco, sarà diretto da Luca Cherchi di Carbonia, mentre gli assistenti saranno Federico Fratello di Latina e Roberto D'Ascanio di Roma. Il quarto uomo sarà invece Leonardo Di Mario di Ciampino.