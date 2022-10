Serie A Femminile, tre rossonere nella top 11 dopo la vittoria sulla Juve

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 7^ giornata di Serie A femminile la Divisione Calcio Femminile ha pubblicato suoi suoi canali ufficiali la top11 del turno di campionato. È il Milan, vittorioso sulla Juve, ha farla da padrone con tre giocatrici: il difensore Mesajaz e le attaccanti Piemonte e Asllani tutte in gol contro le bianconere. Due invece le rappresentanti di Roma – Linari e Giacinti – e del Pomigliano – Konat e Taty in gol contro il Parma – mentre a completare la squadra ci sono la comasca Beretta fra i pali, l’interista Sostevold in difesa, la fiorentina Boquete e Tomaselli del Sassuolo in mezzo al campo. Questa la top 11 di giornata:

Beretta (Como); Sonstevold (Inter), Konat (Pomigiano), Linari (Roma), Mesjasz (Milan); Boquete (Fiorentina), Tomaselli (Sassuolo), Taty (Pomigliano); Piemonte (Milan), Giacinti (Roma), Asllani (Milan)