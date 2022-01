Serie A Femminile, tutti i risultati delle partite odierne

La capolista Juventus ferma la sua striscia di vittorie e non va oltre il 2-2 in casa contro la Fiorentina. Colpaccio del Pomigliano, corsaro ad Empoli e ora più tranquillo in ottica salvezza. Poker invece del Sassuolo al Verona. Di seguito risultati e marcatori delle tre sfide del tredicesimo turno della Serie A femminile giocate oggi.

Sassuolo-Verona 4-0 - 22'. 57' Clelland (S); 32' Orsi (S); 47' Dubcova (S)

Empoli-Pomigliano 1-2 - 39' Bragonzi (E); 65' Banusic (P); Della (P)

Juventus-Fiorentina 2-2 - 14' Giacinti (F); 34' aut. Gama (F); 45'+3' Cernoia (J); 58' Caruso (J)