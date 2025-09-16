Serie A, Giudice Sportivo: una giornata di stop a Allegri
(ANSA) - ROMA, 16 SET - Una giornata di squalifica e 10mila euro di ammenda per l'allenatore del Milan. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 3/a giornata.
Allegri, era stato espulso al 45' del secondo tempo della sfida con il Bologna "per avere criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale". Fermato per una giornata anche il giocatore del Como Jacobo Ramon Naveros, espulso ieri sera "per un fallo grave di gioco". (ANSA).
