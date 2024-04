Serie A, i re degli assist sono due calciatori del Milan

vedi letture

Trascorse trenta giornate del campionato di Serie A, il Milan si trova al secondo posto in classifica con l'Inter che ha un margine troppo grande per essere colmato. Eppure i rossoneri possono fregiarsi di avere due calciatori in cima alla classifica dei migliori assistmna della competizione. Si tratta di Rafael Leao e Olivier Giroud, appaiati a quota 8 assist ciascuno. Il portoghese ha raggiunto il compagno francese dopo l'ultimo weekend dopo il bellissimo colpo di tacco con cui ha smarcato Loftus-Cheek nella partita vinta dal Diavolo contro la Fiorentina.

Dietro di loro, a 7 assist, ci sono ben quattro giocatori: Mhkytarian e Thuram dell'Inter, Dybala della Roma, McKennie della Juventus. Il terzo giocatore rossonero per numero di assist è Christian Pulisic che ne ha messi a referto ben 6. Sia Giroud, che Leao, che pure Pulisic sono tra i quattro giocatori ad essere arrivati in doppia cifra di gol in stagione. Con loro anche Loftus-Cheek.