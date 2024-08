Serie A, il Milan è la 5ª squadra più spendacciona degli ultimi 5 anni

Il Milan è la quinta squadra più spendacciona dell'ultimo lustro. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, i rossoneri hanno speso negli ultimi cinque anni ben 364,8 milioni in cartellini. Una cifra comunque moderata se paragonata ad altri club. Il club più spendaccione, per distacco, è la Juventus con 651,1 milioni, seguono Napoli con 417.3, Atalanta con 405.8 e Inter con 402.4. Nel range dei 300 milioni come il Milan c'è solo la Roma con 331,1 milioni spesi. Questa la graduatoria:

1. Juventus 651.1 milioni

2. Napoli 417.3

3. Atalanta 405.8

4. Inter 402.4

5. Milan 364.8

6. Roma 331.1

7. Fiorentina 278.6

8. Bologna 223.3

9. Genoa 192.8

10. Sassuolo 183.6

11. Parma 176.1

12. Lazio 170.9

13. Torino 153

14. Udinese 152.4

15. Hellas Verona 132.3