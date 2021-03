Serie A, il Milan è la squadra che ha battuto più corner fino a questo momento

Con 168 calci d’angoli battuti, il Milan è la squadra che ha tirato più volte dalla bandierina in queste 28 partite di Serie A. Seconda in questa speciale classifica riportata sul sito della Lega Serie A, c’è la Juventus con 166 (e anche una gara da recuperare). Il podio è completato dalla Roma a quota 165. Ultimo posto in quanto a corner battuti spetta al Genoa, che fino a questo momento ne ha battuti appena 90.