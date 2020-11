Il calcio di mister Pioli si basa su un gioco molto veloce e verticale, votato all'immediatezza e al rischio (calcolato) in fase offensiva. Ed ecco perché il Milan, in questo avvio di Serie A, è la squadra che è andata più volte in fuorigioco: sono 21 gli offside fischiati ad Ibra e compagni in queste prime sette partite di campionato.