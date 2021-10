Serie A, il Milan è primo dopo lo 0-0 tra Roma e Napoli: la classifica aggiornata

Torna ufficialmente al primo posto in classifica, in coabitazione con il Napoli, il Milan dopo lo 0-0 tra Roma e Napoli. All'Olimpico la squadra di Mourinho e quella di Spalletti non se le sono risparmiate, giocando una partita molto accesa sul piano dell'agonismo e con alcune occasioni importanti, non sfruttate, però, da nessun calciatore giallorosso e azzurro; da segnalare, in particolare, il goal sbagliato da Abraham nel primo tempo e il palo colpito da Osimehn nel secondo.

LA CLASSIFICA

Napoli 25

Milan 25

Inter 17*

Roma 16

Atalanta 15

Fiorentina 15

Lazio 14

Juventus 14*

Bologna 12

Empoli 12

Verona 11

Torino 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4

*Una gara in meno