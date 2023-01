Serie A, il Milan esce con i tre punti da Salerno: la classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il MIlan esce vittorioso da Salerno al termine di una gara dominata in lungo e in largo, macchiata dalla solita mancanza di cinismo e alle solite insicurezze di Tatarusanu in area di rigore. Tre punti conquistati fondamentali. In attesa delle altre partite di giornata questa è la classifica aggiornata.

Napoli 41

Milan 36*

Juventus 31

Lazio 30

Inter 30

Atalanta 28

Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Fiorentina 19

Bologna 19

Empoli 17

Salernitana 17*

Monza 16

Sassuolo 16*

Lecce 15

Spezia 14

Sampdoria 9*

Cremonese 7

Verona 5

*una partita in più