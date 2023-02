MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, senza troppi problemi, a rifilato un 3-0 alla Cremonese che vale tanto: il 19 sigillo in campionato in 22 gare ha parecchi significati, su tutti quel +16 sull’Inter seconda in classifica. Decisive le reti di Kvaratshkelia, Osimhen ed Elmas.