Serie A, il Napoli vince 3-1 contro il Como nel segno di Lukaku e McTominay

Il Napoli non sbaglia e trova un'altra preziosa vittoria per il proprio cammino in Serie A. i ragazzi di Conte vincono così 3-1 contro il Como, al termine di una gara equilibrata ma meritata dai partenopei, spinti anche dai gol e assist di Lukaku. Il Como gioca una buona partita, mettendo in luce il talento di Nico Paz, però non basta. Vince il Napoli, sempre primo in classifica a quota 16 punti con una partita in più. Questa sera in campo Verona e Venezia.