Serie A, il nodo da sciogliere resta la quarantena: ecco la proposta dei club

Per la ripresa degli allenamenti collettivi, il nodo principale da sciogliere resta sempre la questione che riguarda la quarantena: nelle correzioni al protocollo inviate dai club di Serie A al ministro Spadafora si chiede di non spedire tutta la squadra in quarantena, ma di isolare i positivi e mandare il resto del gruppo in ritiro. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che questo vale sia per gli allenamenti, sia per l’eventuale ripresa del campionato.