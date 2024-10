Serie A, il Presidente Casini: "Felice per Milan-Napoli in chiaro, speriamo di avere sempre questi tipi di eventi sportivi"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti presenti al termine del Consiglio Federale di oggi: "E' stato un buon incontro, le varie componenti hanno presentato osservazioni sull'ultima bozza di proposta. C'è ancora tempo, la proposta va depositata dal Presidente entro il 30 ottobre e poi entro l'1 per le componenti. Noi come Serie A abbiamo esposto quanto deciso nel corso dell'Assemblea di Lega di venerdì".

Sull'imminente Milan-Napoli, domani in chiaro per tutti i tifosi

"Sì, sono molto felice. E tra l'altro coincide con una bella giornata, l'ultima, con tanti gol. E speriamo di andare avanti sempre con questo tipo di eventi sportivi".

Poi aggiunge

"Per quanto riguarda i numeri noi abbiamo sottolineato che l'incremento previsto a nostro favore per ciò che riguarda l'importanza delle varie componenti è ancora basso, ma di questo non s'è parlato. Ne riparleremo in Assemblea e poi c'è questa settimana perché il 4 novembre (giorno della modifica dello Statuto Federale, ndr) le proposte già presentate si possono modificare e quindi sarà una discussione che andrà avanti fino al 4. Numero di consiglieri? Non s'è parlato di questo".