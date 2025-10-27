Serie A, il programma della nona giornata: il Milan gioca martedì 28 ottobre

Oggi alle 07:35
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma della nona giornata di Serie A, che sarà un turno infrasettimanale.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45