Serie A, il rendimento in casa in questa stagione: Milan settimo

Guardando a dati e statistiche della stagione del Milan si può evidenziare il dato del rendimento casalingo. In questa stagione di Serie A la squadra di Pioli, a San Siro, ha ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. A fronte di questo score, in particolare, i rossoneri sono ottavi nella classifica del rendimento in casa. Questa la classifica delle prime 10 squadre per vittorie in casa:

1. Juventus. 17 partite 41 punti 13 V 2 N 2 P

2. Inter 15 partite 40 punti 13 V 1 N 1 P

3. Roma 16 partite 36 punti 11 V 3 N 2 P

4. Atalanta 16 partite 33 punti 10 V 3 N 3 P

5. Napoli 15 partite 32 punti 10 V 2 N 3 P

6. Lazio 15 partite 32 punti 10 V 2 N 3 P

7. Milan 17 partite 26 punti 7 V 5 N 5 P

8. Bologna 16 partite 25 punti 7 V 4 N 5 P

9. Sampdoria 16 partite 23 punti 7 V 2 N 7 P

10. Sassuolo 15 partite 22 punti 5 V 7 N 3 P