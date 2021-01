Marco Giampaolo, ex allenatore rossonero, è stato esonerato dal Torino. Questo il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata".