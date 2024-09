Serie A, il Torino non si ferma: Vanoli batte il Verona 3-2

vedi letture

Continua il grande inizio di stagione del Torino. La squadra granata ha mantenuto l'imbattibilità stagionale andando a vincere al Marcantonio Bentegodi in casa dell'Hellas Verona: 3-2 il risultato finale. In vantaggio i piemontesi grazie alla rete di Sanabria: successivamente il pareggio quasi immediato di Kastanos. Poi l'episodio che cambia il match a metà prima frazione: espulso Dawidowicz e calcio di rigore, però fallito, da Sanabria. Il Torino comunque non si scoraggia e trova il gol di Zapata e nella ripresa il tris con Che Adams. A nulla serve il gol di Mosquera nel recupero.

Con questa vittoria il Torino di Paolo Vanoli balza in cima alla classifica e si godrà una notte da capolista. Si tratta della terza vittoria in Serie A a cui si uniscono due pareggi. Il Verona, invece, rimane a quota sei punti con due vittorie all'attivo e tre sconfitte: il ruolino esattamente opposto rispetto agli avversari.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI GIORNI

Sabato 21

Venezia-Genoa, ore 15

Juventus-Napoli, ore 18

Lecce-Parma, 20.45

Domenica 22

Fiorentina-Lazio, ore 12.30

Monza-Bologna, ore 15

Roma-Udinese, ore 18

Inter-Milan, ore 20.45

Lunedì 23

Atalanta-Como, ore 20.45