Serie A, il Torino torna alla vittoria contro il Como: decide il giovane Njie

Il Torino torna alla vittoria in Serie A e lo fa grazie al giovane Njie: basta il gol del classe ’05 per battere il Como e volare momentaneamente al 6° posto. in una gara contraddistinta da un forte equilibrio, i granata di Vanoli riescono a conquistare un importante vittoria nel minuti finali di partita sfruttando un errore di Braunoder: il suo retropassaggio di testa verso Audero risulta goffo e troppo corto, permettendo al neo-entrato Alieu Eybi Njie (classe 2005) di inserirsi e segnare il suo primo gol da professionista.

Si riporta di seguito il programma della nona giornata di Serie A:

25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE-CAGLIARI 2-0

25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO-COMO 1-0

26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-LECCE DAZN

26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA-MILAN DAZN RINVIATA

26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA-EMPOLI DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA DAZN

27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA-VENEZIA DAZN

27/10/2024 Domenica 18.00 INTER-JUVENTUS DAZN/SKY

27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN