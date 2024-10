Serie A: il Verona strappa la vittoria all'ultimo minuto contro il Venezia

Vittoria importantissima per l'Hellas Verona al Bentegodi contro il Venezia. 2-1 il finale, con una papera di Joronen che ha regalato la vittoria agli scaligeri all'81', dopo una partita piena di emozioni in avvio e comunque piacevole per tutti i novanta minuti.

Può gioire il Verona, che agguanta momentaneamente la Roma a 9 punti. Delusione per il Venezia, in questo momento al penultimo posto in classifica.