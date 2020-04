Serie A in campi neutri: a rischio VAR e goal line Technology

Secondo quanto riporta Tuttosport, il protocollo sulla ripresa del campionato verrà attuato sia per i giocatori che per gli arbitri. In caso di una decisione riguardante la Serie A disputata in campi neutri, resta a rischio la VAR ma anche la goal line technology nel caso si decidesse di giocare in stadi che ne sono sprovvisti. Questo problema sorge perché la FIGC sta prendendo in considerazione l'idea di non giocare nelle zone più a rischio contagio come Lombardia e Torino.