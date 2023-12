Serie A, infortunati e squalificati: chi salterà la 17^ giornata di campionato

vedi letture

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 17^ giornata - Tempi di recupero approssimativi

Atalanta

Infortunati: Toloi (a rischio contro il Bologna), Palomino (out contro il Bologna, può tornare nel 2024), El Bilal Touré (rientro a fine dicembre), Scamacca (da valutare per Bologna)

Squalificati: nessuno

Bologna

Infortunati: Karlsson (rientro a fine 2023), Soumaoro (ritornerà in campo nel 2024).

Squalificati: nessuno.

Cagliari

Infortunati: Rog (probabile rientro in primavera), Capradossi (tempi di recupero incerti), Desogus (inizio gennaio)

Squalificati: nessuno

Empoli

Infortunati: Pezzella (torna nel 2024), Bereszynski (out con la Lazio), Caputo (in dubbio con la Lazio)

Squalificati: nessuno

Fiorentina

Infortunati: Castrovilli (da definire, marzo), Dodò (marzo), Nico Gonzalez (gennaio), Bonaventura (da valutare), Quarta (da valutare)

Squalificati: nessuno

Frosinone

Infortunati: Mazzitelli (in dubbio per la 18^ giornata), Kalaj (rientro da definire), Marchizza (rientro ad aprile), Reinier (in dubbio per la 17^ giornata), Oyono (in dubbio per la 18^ giornata)

Squalificati: Okoli.

Genoa

Infortunati: Retegui (obiettivo Inter), Messias (obiettivo Inter).

Squalificati: nessuno

Hellas Verona

Infortunati: nessuno

Squalificati nessuno

Inter

Infortunati: Sanchez (in dubbio per il Lecce), Lautaro (in dubbio per il Lecce), De Vrij (in dubbio per il Lecce), Dumfries (in dubbio per il Genoa), Cuadrado (aprile).

Squalificati: nessuno

Juventus

Infortunati: Kean (rientro metà gennaio), De Sciglio (rientro a febbraio).

Squalificati nessuno.

Altro: Pogba (sospeso per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

Lazio

Infortunati: Romagnoli (da valutare)

Squalificati: Lazzari.

Lecce

Infortunati: Almqvist (in dubbio con l’Inter), Dermaku (rientro incerto).

Squalificati: nessuno

Milan

Infortunati: Kalulu (primavera 2024), Thiaw (febbraio 2024), Pobega (stagione finita) Okafor (out un mese), Caldara (gennaio 2024), Musah (salta Salernitana)

Squalificati: nessuno

Monza

Infortunati: Cittadini (da valutare), Pablo Marì (da valutare), Vignato (da valutare), F. Carboni (da valutare), Caprari (maggio 2024).

Squalificati: Gomez (2 anni, doping)

Napoli

Infortunati: Elmas (inizio gennaio), Olivera (seconda metà di gennaio).

Squalificati: nessuno.

Roma

Infortunati: Abraham (ritorno 2024), Kumbulla (ritorno tra Napoli e Juventus), Smalling (rientro 2024), Aouar (Rientro 2024), Dybala (rientro 2024)

Squalificati: nessuno.

Salernitana

Infortunati: Ochoa (rientro prima settimana di gennaio), Sfait (rientro fine mese).

Squalificati: Maggiore.

Sassuolo

Infortunati: Obiang (rientro fine dicembre), Alvarez (rientro inizio gennaio), Viti (rientro gennaio), Defrel (rientro metà gennaio), Racic (rientro fine gennaio), Vina (rientro febbraio)

Squalificati: nessuno.

Torino

Infortunati: Schuurs (stagione finita), N'Guessan (gennaio 2024).

Squalificati: Bellanova.

Udinese

Infortunati: Brenner (fine dicembre), Davis (fine dicembre), Deulofeu (da definire), Ebosse (aprile 2024), Bijol (febbraio 2024) , Zemura (in dubbio per il Torino), Vivaldo Semedo (gennaio 2024).

Squalificati: Payero (una giornata).