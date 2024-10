Serie A: infortunati, squalificati e indisponibili per la 10^ giornata

vedi letture

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 10^ giornata - Tempi di recupero approssimativi:

ATALANTA

Infortunati: Scamacca, Brescianini, Scalvini e Kossounou.

BOLOGNA

Infortunati: Cambiaghi, El Azzouzi, Erlic, Aebischer, Lykogiannis

CAGLIARI

Squalificati: Makoumbou

Infortunati: Jankto (tempi incerti)

COMO

Infortunati: Sergi Roberto, Van der Brempt.

EMPOLI

Infortunati: Perisan (rientro non prima di novembre), Ebuehi (rientro a novembre), Zurkowski (out con l’Inter), Belardinelli (out con l’Inter), Esposito (in dubbio), Sazonov (out per 5-6 mesi),

FIORENTINA

Infortunati: Cataldi (problema alla coscia, in dubbio per il Genoa); Comuzzo (problema alla caviglia, in dubbio per il Genoa); Gudmundsson (lesione al bicipite femorale, rientro fine novembre); Mandragora (lesione al menisco, rientro a novembre); Moreno (problema alla coscia, in dubbio per il Genoa); Pongracic (problema al flessore, rientro a fine ottobre)

GENOA

Infortunati: Gollini, De Winter, Messias, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban, Ankeye, Norton-Cuffy.

Squalificati: nessuno.

In dubbio: Bani.

HELLAS VERONA

Infortunati: Dawidowicz, Frese

Squalificati: nessuno

INTER

Infortunati: Calhanoglu (rientra con il Venezia), Acerbi (rientra con il Venezia), Carlos Augusto (dopo la sosta).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS

Infortunati: Milik (in fase di riabilitazione dopo l’operazione al menisco), Bremer (rottura del legamento anteriore del ginocchio sinistro), Nico Gonzalez (lesione di basso grado al retto femorale coscia destra), Douglas Luiz (problema muscolare), Koopmeiners (frattura lievemente scomposta della costola)

Altro: Pogba (squalificato per doping).

LAZIO

Infortunati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

LECCE

Infortunati: Bonifazi (torna nel 2025), Berisha (torna con l’Empoli), Hasa (salta il Verona), Marchwinski (salta il Verona), Burnete (salta il Verona).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN

Infortunati: Bennacer (da definire), Florenzi (da definire), Abraham (ritorno a Monza), Jovic (ritorno a Monza), Gabbia (ritorno a Cagliari)

Squalificati: Theo Hernandez (1), Reijnders (1)

MONZA

Infortunati: Cragno (2 mesi), Sensi (una settimana), Petagna (da valutare), Birindelli (da valutare)

Squalificati: Bondo (1 giornata)

Indisponibili: Maric, Diaw

NAPOLI

Infortunati: Lobotka (da valutare per l'Atalanta)

Squalificati: nessuno

PARMA

Infortunati: Circati, Kowalski

Indisponibili: Cyprien

Squalificati: nessuno

ROMA

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy

Squalificati: Hermoso

TORINO

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ilkhan, Ilic, Savva, Schuurs, Sosa, Zapata.

UDINESE

Infortunati: Sanchez (novembre), Thauvin (valutato giorno per giorno), Ekkelenkamp (valutato giorno per giorno), Atta (novembre),

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

VENEZIA

Infortunati: Sverko (da valutare), Bjarkason (dopo la sosta di novembre).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.