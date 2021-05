Serie A, Kessie è il milanista che per distacco corre di più

Siamo ormai giunti all’ultima giornata di campionato 2020/2021, e Franck Kessie, è il giocatore del Milan che mediamente ha percorso più chilometri. L’ivoriano in media ha corso 11.315 km a partita, staccando di molto il secondo in questa classifica, Matteo Gabbia (10.432 km), che ha anche giocato molto meno. Sul gradino più basso del podio troviamo Hakan Calhanoglu con 10.203 km, seguito a stretto giro da Theo Hernandez (10.198 km), Davide Calabria (10.176 km) e Alessio Romagnoli (10.033 km). Tutti gli altri mediamente non arrivano a percorrere 10 km a partita.