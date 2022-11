Serie A, l'Atalanta cade 2-1 a Lecce: secondo ko consecutivo per Gasperini

MilanNews.it

Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta nella 14esima giornata di Serie A grazie alle reti, in rapida successione, di Baschirotto e Di Francesco nel primo tempo; inutile il gol della bandiera bergamasca di Duvan Zapata. Secondo ko consecutivo per gli uomini di Gasperini che, dunque, non riescono ad agganciare il Milan al secondo posto in classifica.