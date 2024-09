Serie A, l'Empoli espugna Cagliari: in gol Colombo, altra grande prova di Vasquez

Nella prima partita del quinto turno di Serie A, che si è giocata oggi alle 18.30, il Cagliari ha perso ancora in casa, questa volta contro l'Empoli con il risultato di 2-0. Se i sardi sono ancora a digiuno di vittorie e hanno subito sei gol negli ultimi 180 minuti senza segnarne alcuno, ben altro umore per i toscani che sono ancora imbattuti e si portano momentaneamente al secondo posto in classifica. Posizione raggiunta grazie a due vittorie e tre pareggi in questo avvio.

La gara è stata decisa da due promesse del calcio italiano, cresciute nei settori giovanili di Milan e Inter. Le danze sono infatti state aperte da Lorenzo Colombo, attaccante in prestito dai rossoneri che ha segnato la sua seconda rete in questo campionato. Ha chiuso i giochi Sebastiano Esposito. Degna di nota un'altra grande prestazione di un altro milanista in prestito in Toscana, il portiere Devis Vasquez.