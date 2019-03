Serie A, l'Inter cade a Cagliari: 2-1, gol di Ceppitelli e Pavoletti

Nell'anticipo della 26a di Serie A, l'Inter di Luciano Spalletti cade in trasferta sotto i colpi di un Cagliari assetato di punti in zona retrocessione. Vantaggio per i padroni di casa siglato da Ceppitelli al 31', immediatamente recuperato dal colpo sotto misura di Lautaro Martínez al 38'. Nemmeno cinque minuti dopo ed è Pavoletti, con una splendida girata al volo, a riportare i rossoblù in vantaggio e chiudere il discorso. Sconfitta per l'Inter che, nel finale, avrebbe potuto vedere uno scarto maggiore: Barella al 92' ha la grande occasione dagli undici metri, ma calcia il pallone direttamente in curva. Domani grande occasione per Milan, Roma e Lazio, tutte protagoniste della zona Champions League.