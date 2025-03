Serie A, la classifica aggiornata: Bologna momentaneamente quarto

vedi letture

Il Bologna stravince contro la Lazio: al Dall'Ara nel match domenicale delle 15 finisce 5-0 per i rossoblù che non solo superano i biancocelesti nella corsa a un piazzamento in Champions League ma si mettono anche davanti alla Juventus che alle ore 18 giocherà in casa della Fiorentina in un'altra gara cruciale per la zona Europa che coinvolge anche il Milan. Momentaneamente, dunque, la formazione del tecnico Vincenzo Italiano occupa la quarta posizione, l'ultima utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (28)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)