Serie A, la classifica aggiornata: Colombo e compagni tornano a fare punti e fermano il Bologna

L'Empoli degli ex Lorenzo Colombo e Devis Vasquez ferma il Bologna al Castellani. 1 a 1 il risultato finale di una partita che vede le due squadre dividersi un punto che per le rispettive classifiche dice davvero poco. Chi potrebbe giovarne da questo pareggio è il Milan, che vincendo contro il Parma raggiungerebbe in classifica proprio i rossoblù avvicinandosi al quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio che affronterà la Fiorentina domani sera all'Olimpico.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Bologna 34 (21)

Fiorentina 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)