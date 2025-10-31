Serie A, la classifica aggiornata dopo il nono turno: Milan terzo a pari punti con l'Inter
Questa la classifica aggiornata di Serie A al termine della nona giornata di campionato.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3
