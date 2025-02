Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa vola all'undicesimo posto

Vittoria per 2-0 a Marassi per il Genoa di Patrick Vieira che ha battuto il Venezia con due gol nel finale siglati da Andrea Pinamonti e Maxwel Cornet, al suo primo centro in Serie A dopo l'arrivo in Italia nell'ultimo mercato di gennaio. Grazie a questo successo i rossoblù hanno raggiunto quota 30 punti in classifica, con 10 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto attualmente occupato dal Parma. Nessun sorriso invece per la formazione di Eusebio Di Francesco che resta al penultima, con soli 16 punti conquistati nelle prime 25 gare di campionato. Salvezza sempre più complicata dunque per i lagunari mentre il Genoa può dormire sonni tranquilli.

La classifica di Serie A dopo il posticipo della 25ª giornata tra Genoa e Venezia

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Juventus 46 (25)

Lazio 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Genoa 30 (25)

Torino 28 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (25)

Monza 14 (25)