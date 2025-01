Serie A, la classifica aggiornata: il Milan sale al settimo posto a -2 dalla Juventus

Il Milan riesce a strappare tre punti preziosi per il proprio cammino in Serie A. La prima vittoria di Coincecao in campionato arriva contro il Como grazie ai gol di Theo e Leao. Come cambia la classifica dei rossoneri:

Napoli 47 (20 partite giocate)

Inter 43 (18)

Atalanta 42 (19)

Lazio 36 (20)

Juventus 33 (19)

Fiorentina 32 (19)

Milan 31 (19)

Bologna (18)

Udinese 26 (20)

Roma 24 (20)

Genoa 23 (20)

Torino 22 (20)

Lecce 20 (20)

Empoli 19 (20)

Parma 19 (20)

Como 19 (20)

Verona 19 (20)

Cagliari 18 (20)

Venezia 14 (20)

Monza 13 (20)