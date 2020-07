Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli agguanta il Milan. Lecce nei guai, la SPAL è in B

Questa la classifica della Serie A al termine delle gare delle 19:30, valide per la 34esima giornata del massimo campionato. Vittorie importanti in chiave salvezza per Fiorentina (matematicamente salva) e Genoa contro Torino e Lecce. Il Napoli vince all'ultimo contro l'Udinese e tiene il passo del Milan. In fondo alla classifica squillo del Brescia che batte la SPAL e continua a nutrire qualche flebile speranza di salvezza.

Juventus 77*

Inter 71*

Atalanta 71

Lazio 69*

Roma 57*

Milan 56

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce29

Brescia 24

SPAL 19