Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli rimane a -3 dall'Inter, Bologna sogna

Il Napoli non riesce a sfruttare il mezzo passo falso dell'Inter e pareggia 1-1 contro il Bologna nel posticipo della 31^ giornata di Serie A. In classifica piccolo passo avanti per gli azzurri, che tornano a -3 dalla capolista, mentre i rossoblù si piazzano al quarto posto da soli, staccando di una lunghezza la Juventus quinta. Di seguito la graduatoria completa:

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 48 (31)

10. Udinese 40 (31)

11. Torino 40 (31)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)