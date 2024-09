Serie A, la classifica aggiornata: il Torino è primo in classifica

Non si ferma la cavalcata del Torino in questo avvio di campionato: la squadra di Vanoli ha ottenuto la terza vittoria in cinque partite, sconfiggendo per 3-2 l'Hellas Verona al Bentegodi. Per i veronesi invece arriva la terza sconfitta a fronte di due vittorie. I granata si regalano una notte al primo posto, un punto sopra l'Udinese.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torino 11*

Udinese 10

Napoli 9

Empoli 9*

Inter 8

Juventus 8

Lazio 7

Hellas Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

Venezia 1

*una partita in più