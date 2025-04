Serie A, la classifica aggiornata: Juve, quarta, a +8 sul Milan

vedi letture

La Juventus torna a vincere dopo il passo falso di Parma, mette tre punti in cascina battendo 2-0 il Monza e torna così ad occupare il 4° posto in classifica, l'ultimo che può consegnare una piazza per la prossima edizione della Champions League, in attesa però della partita del Bologna domani sera sul campo dell'Udinese. Rimane invece tristemente ultimissimo il Monza di Nesta, ormai a un millimetro dalla retrocessione aritmetica che potrebbe avvenire nel caso in cui il Lecce dovesse ottenere una vittoria questa sera sul campo dell'Atalanta. Il rischio per i brianzoli è di fare il record negativo di punti (17 della Salernitana lo scorso anno).

Questo il programma della 34^ giornata di Serie A:

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino domenica 27/4 ore 20:45

Atalanta-Lecce domenica 27/4 ore 20.45

Udinese-Bologna lunedì 28/4 ore 18:30

Verona-Cagliari lunedì 28/4 ore 20:45

Lazio-Parma lunedì 28/4 ore 20:45

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli - 71 punti (33 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 64 (33)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 60 (33)

Roma - 60 (34)

Lazio - 59 (33)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (33)

Como - 42 (34)

Udinese - 40 (33)

Genoa - 39 (34)

Verona - 32 (33)

Parma - 31 (33)

Cagliari - 30 (33)

Lecce - 26 (33)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)